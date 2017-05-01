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من يلعب في طنجرة الريف؟

بتاريــخ : 15 ماي 2017 / 23:36

بين الخطر و الهروب من ارتفاع درجات الحرارة..شوفو فين كايعومو أطفال مدينة فاس ( فيديو)

بين الخطر و الهروب من ارتفاع درجات الحرارة..شوفو فين كايعومو أطفال مدينة فاس ( فيديو)
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