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بتاريــخ : 14 ماي 2017 / 14:24

الملك محمد السادس يوجه ''الأمر اليومي'' للقوات المسلحة الملكية بمناسبة الذكرى الـ 61 لتأسيسها

الملك محمد السادس يوجه الأمر اليومي للقوات المسلحة الملكية بمناسبة الذكرى الـ 61 لتأسيسها
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