 انطلاق فعاليات الدورة الثانية لـ''سمارت سيتي هاكاتون'' بالدار البيضاء تحت شعار:''المدينة مشروع للجميع'' ﻿

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شكون اللي يقدر عليك أرمضان

من يلعب في طنجرة الريف؟

بتاريــخ : 14 ماي 2017 / 00:40

انطلاق فعاليات الدورة الثانية لـ''سمارت سيتي هاكاتون'' بالدار البيضاء تحت شعار:''المدينة مشروع للجميع''

انطلاق فعاليات الدورة الثانية لـسمارت سيتي هاكاتونبالدار البيضاء
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