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بتاريــخ : 13 ماي 2017 / 21:36

أهل فاس:حضور الأميرة لآلة سلمى أضفى جمالا ساحرا على افتتاح مهرجان الموسيقى الروحية..

أهل فاس..حضور الأميرة لآلة سلمى أضفى جمالا ساحرا على افتتاح مهرجان الموسيقى الروحية..
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