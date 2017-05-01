 شاهد عن قرب تألق الأميرة للا سلمى بالقفطان المغربي خلال افتتاح مهرجان فاس للموسيقى العريقة و تفاعل جميل من طرف المغاربة ﻿

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من يلعب في طنجرة الريف؟

بتاريــخ : 13 ماي 2017 / 10:27

شاهد عن قرب تألق الأميرة للا سلمى بالقفطان المغربي خلال افتتاح مهرجان فاس للموسيقى العريقة و تفاعل جميل من طرف المغاربة

لاسلمى تترأس فعاليات مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة بعروض ساحرة بالفيديو
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أمس 17:39 GMT

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