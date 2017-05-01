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من يلعب في طنجرة الريف؟

بتاريــخ : 11 ماي 2017 / 12:07

بالفيديو..تصريح صادم من أمين عام رابطة العالم الإسلامي اتجاه مسلمات أوروبا: اخلعن الحجاب أو غادرن أوروبا!‎

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تصريحات الدكتور العيسى حول حجاب المسلمة في الغرب
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