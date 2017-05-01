 قهيوة مع الحباب..الفنان الشعبي حميد المرضي لشوف تيفي:أنا عندي تاريخ فالساحة الفنية والفن الشعبي ولا مييَع حيث مكاينش الجديد والإبداع ..كنت كنسوى 50 مليون ودابا والو مع القرصنة ﻿

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بتاريــخ : 11 ماي 2017 / 01:33

قهيوة مع الحباب..الفنان الشعبي حميد المرضي لشوف تيفي:أنا عندي تاريخ فالساحة الفنية والفن الشعبي ولا مييَع حيث مكاينش الجديد والإبداع ..كنت كنسوى 50 مليون ودابا والو مع القرصنة

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حميد المرضي:أنا عندي تاريخ فالساحة الفنية والفن الشعبي ولا مييَع حيث مكاينش الجديد والإبداع
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