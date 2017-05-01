 شاهد كيف ستنقل الامارات جبلا جليديا الى سواحلها ﻿

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التناوب المغربي تلميذ نجيب لا يحب التكرار

بتاريــخ : 10 ماي 2017 / 01:10

شاهد كيف ستنقل الامارات جبلا جليديا الى سواحلها

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صباح العربية : شاهد كيف ستنقل الامارات جبلا جليديا الى سواحلها
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