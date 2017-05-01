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التناوب المغربي تلميذ نجيب لا يحب التكرار

بتاريــخ : 9 ماي 2017 / 11:57

فيديو من الأرشيف لماكرون..حين سقط ايمانويل في غرام معلمته بعد قبلة‎

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Emmanuel Macron candidat : à 15 ans il jouait au théâtre devant sa future femme
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