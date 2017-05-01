 هولاند وماكرون يشاركان في وضع اكليل من الزهور بمناسبة ذكرى ضحايا الحرب العالمية الثانية ﻿

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بتاريــخ : 9 ماي 2017 / 00:19

هولاند وماكرون يشاركان في وضع اكليل من الزهور بمناسبة ذكرى ضحايا الحرب العالمية الثانية

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هولاند وماكرون يشاركان في وضع اكليل من الزهور بمناسبة ذكرى ضحايا الحرب العالمية الثانية
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