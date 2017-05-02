 بالفيديو | شخص مجهول الهوية دخل متحف وأتلف لوحة بقيمة 30 مليون درهم ! ﻿

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التناوب المغربي تلميذ نجيب لا يحب التكرار

بتاريــخ : 7 ماي 2017 / 15:05

بالفيديو | شخص مجهول الهوية دخل متحف وأتلف لوحة بقيمة 30 مليون درهم !

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