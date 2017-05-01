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بتاريــخ : 7 ماي 2017 / 00:46

سائق بشركة النقل عبر تطبيق ''كريم '' ..تعداو عليا أصحاب الطاكسيات لي استدرجوني و ضربوني قدام الناس

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سائق بشركة النقل عبر تطبيق كريم..تعداو عليا أصحاب الطاكسيات لي استدرجوني و ضربوني قدام الناس
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