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بتاريــخ : 7 ماي 2017 / 00:36

فتاة سقطت من الطابق الثاني وتم إنقاذها بأعجوبة!

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شاهد فتاة في عمرها سنتين بتركيا سقطت من الطابق الثاني وتم إنقاذها بأعجوبة!
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