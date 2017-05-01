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التناوب المغربي تلميذ نجيب لا يحب التكرار

بتاريــخ : 5 ماي 2017 / 02:18

الاتحاد الدولي لكرة السلة ''الفيبا'' يلغي المادة التي كانت تحظر ارتداء الحجاب

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الفيبا تُلغى المادة التي كانت تحظر ارتداء الحجاب
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