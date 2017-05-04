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بتاريــخ : 4 ماي 2017 / 22:25

بهدف رائع لـ ماركوس راشفورد ، مانشستر يونايتد يحقق فوزاً ثميناً على سيلتا فيغو ويضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي 2017

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Celta Vigo 0-1 Manchester United - Marcus Rashford Free Kick Goal (04/05/2017)
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