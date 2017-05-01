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بتاريــخ : 4 ماي 2017 / 04:16

نكتة اليوم..شوفو أشنو دار شاب خايب بغا يخطب بنت زوينة..

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نكتة اليوم..شوفو أشنو دار شاب خايب بغا يخطب بنت زوينة..
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