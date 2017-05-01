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بتاريــخ : 4 ماي 2017 / 01:50

أول تصريح بعد العثور على مصور صحفي مقتول داخل منزله بتمارة..كان جارنا وداخل سوق راسو وتصدمنا منين سمعناه تقتل وهو مربوط

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أول تصريح بعد العثور على صحفي مقتول بتمارة..كان داخل سوق راسو وتصدمنا منين سمعناه تقتل وهو مربوط
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