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بتاريــخ : 3 ماي 2017 / 18:25

بعد مشكل ''الدلاح'' بشيشاوة..ساكنة جبل الدشيرة ببني وكيل بوجدة تعاني بعد تحويل الجبل إلى أرض فلاحية وهذا ما وقع لماشيتهم

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ساكنة جبل الدشيرة ببني وكيل بوجدة تعاني بعد تحويل الجبل إلى أرض فلاحية وهذا ما وقع لماشيتهم
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