 بالفيديو:الوردي يكشف حقيقة صفقة المليار التي خصصتها وزارة الصحة للتجهيزات الطبية ﻿

آخر الأخبار

إجتماع حكومي لمناقشة الإتفاقيات مع الدول الإفريقية وإخضاع رجال الوقاية المدنية للنظام العسكري | بوليتيك

إجتماع حكومي لمناقشة الإتفاقيات مع الدول الإفريقية وإخضاع رجال الوقاية المدنية للنظام العسكري

مثير..أكثر من 1200 شخص من دول خليجية وعربية وأوروبية تقدموا بطلب للسفارة السودانية بالرباط من أجل الزواج بمغربيات | مجتمع

مثير..أكثر من 1200 شخص من دول خليجية وعربية وأوروبية تقدموا بطلب للسفارة السودانية بالرباط من أجل

مثير وبالصورة.. قبل أيام على حلول شهر رمضان: حركة ماصيمينش تظهر مرة أخرى..وهذه هي التفاصيل | منوعات

مثير وبالصورة.. قبل أيام على حلول شهر رمضان: حركة ماصيمينش تظهر مرة أخرى..وهذه هي التفاصيل

تضامن واسع مع مول الشكارة بعد اعتقاله..وها علاش شدوه فالحبس | مجتمع

تضامن واسع مع مول الشكارة بعد اعتقاله..وها علاش شدوه فالحبس

عاجل ومروع.. فاجعة تهز ميناء مدينة الدار البيضاء وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل ومروع.. فاجعة تهز ميناء مدينة الدار البيضاء وهاشنو وقع

خسائر كبيرة في المحاصيل الزراعية بعد عاصفة البرد بسيدي قاسم | حوادث و حقوق

خسائر كبيرة في المحاصيل الزراعية بعد عاصفة البرد بسيدي قاسم

بالفيديو.. شوفو خليفة الستاتي.. شاب مغربي يبدع في عزف الكمنجة ! | ثقافة و فنون

بالفيديو.. شوفو خليفة الستاتي.. شاب مغربي يبدع في عزف الكمنجة !

من فاس..وزير الثقافة و الاتصال الجديد يزف الخبر السار للفاعلين في الحقل الإعلامي | صحافة

من فاس..وزير الثقافة و الاتصال الجديد يزف الخبر السار للفاعلين في الحقل الإعلامي

عاجل.. بعد 3 أسابيع على اعتقاله هاشنو وقع ولد لفشوش داخل سجن الزاكي بسلا | مجتمع

عاجل.. بعد 3 أسابيع على اعتقاله هاشنو وقع ولد لفشوش داخل سجن الزاكي بسلا

التناوب المغربي تلميذ نجيب لا يحب التكرار

بتاريــخ : 3 ماي 2017 / 16:44

بالفيديو:الوردي يكشف حقيقة صفقة المليار التي خصصتها وزارة الصحة للتجهيزات الطبية

إعلانات
بالفيديو:الوردي يكشف حقيقة صفقة المليار التي خصصتها وزارة الصحة للتجهيزات الطبية
whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :


كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


شاهد أيضا

في قلب منزل العْروسة اليابانية التي شاركت في برنامج للا لعروسة رفقة زوجها المراكشي..ها علاش تقصينا و خرجنا من البرنامج | بــووز

في قلب منزل العْروسة اليابانية التي شاركت في برنامج للا لعروسة رفقة زوجها المراكشي..ها علاش تقصينا و خرجنا من البرنامج

وزير الصحة الوردي يطالب بفتح نقاش وطني حول مشاكل الصحة بالمغرب | بــووز

وزير الصحة الوردي يطالب بفتح نقاش وطني حول مشاكل الصحة بالمغرب

من الرباط..انطلاق قافلة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تحت شعازالتعاضد رافعة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني | بــووز

من الرباط..انطلاق قافلة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تحت شعاز'التعاضد رافعة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني''

هام لأصحاب باكالوريا علوم الحياة و الأرض..تفسير جد مبسط لدرس التفاعلات المسؤولة عن تحرير الطاقة الكاملة في المادة العضوية | بــووز

هام لأصحاب باكالوريا علوم الحياة و الأرض..تفسير جد مبسط لدرس التفاعلات المسؤولة عن تحرير الطاقة الكاملة في المادة العضوية

بالفيديو:فضيحة جديدة تهز بيت الصنهاجي ..أول خروج إعلامي لنسيب ابن الصنهاجي..حمزة كان صاحبي و منين تزوج بختي نكرها و مبغاش يطلقها ..تفاصيل صادمة | بــووز

بالفيديو:فضيحة جديدة تهز بيت الصنهاجي ..أول خروج إعلامي لنسيب ابن الصنهاجي..حمزة كان صاحبي و منين تزوج بختي نكرها و مبغاش يطلقها ..تفاصيل صادمة

الفنان المغربي Red supa يكشف عن جديده الفني بعد لقائه بسعد لمجرد بباريس | بــووز

الفنان المغربي Red supa يكشف عن جديده الفني بعد لقائه بسعد لمجرد بباريس

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

إجتماع حكومي لمناقشة الإتفاقيات مع الدول الإفريقية وإخضاع رجال الوقاية المدنية للنظام العسكري | بوليتيك
منذ 2 دقائق

إجتماع حكومي لمناقشة الإتفاقيات مع الدول الإفريقية وإخضاع رجال الوقاية المدنية للنظام العسكري

مثير..أكثر من 1200 شخص من دول خليجية وعربية وأوروبية تقدموا بطلب للسفارة السودانية بالرباط من أجل الزواج بمغربيات | مجتمع

مثير..أكثر من 1200 شخص من دول خليجية وعربية وأوروبية تقدموا بطلب للسفارة السودانية بالرباط من أجل

مثير وبالصورة.. قبل أيام على حلول شهر رمضان: حركة ماصيمينش تظهر مرة أخرى..وهذه هي التفاصيل | منوعات

مثير وبالصورة.. قبل أيام على حلول شهر رمضان: حركة ماصيمينش تظهر مرة أخرى..وهذه هي التفاصيل

تضامن واسع مع مول الشكارة بعد اعتقاله..وها علاش شدوه فالحبس | مجتمع

تضامن واسع مع مول الشكارة بعد اعتقاله..وها علاش شدوه فالحبس

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

في قلب منزل العْروسة اليابانية التي شاركت في برنامج للا لعروسة رفقة زوجها المراكشي..ها علاش تقصينا و خرجنا من البرنامج | بــووز
منذ 46 دقيقة

في قلب منزل العْروسة اليابانية التي شاركت في برنامج للا لعروسة رفقة زوجها المراكشي..ها علاش تقصينا و خرجنا من البرنامج

بالفيديو:الوردي يكشف حقيقة صفقة المليار التي خصصتها وزارة الصحة للتجهيزات الطبية | بــووز

بالفيديو:الوردي يكشف حقيقة صفقة المليار التي خصصتها وزارة الصحة للتجهيزات الطبية

وزير الصحة الوردي يطالب بفتح نقاش وطني حول مشاكل الصحة بالمغرب | بــووز

وزير الصحة الوردي يطالب بفتح نقاش وطني حول مشاكل الصحة بالمغرب

من الرباط..انطلاق قافلة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تحت شعازالتعاضد رافعة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني | بــووز

من الرباط..انطلاق قافلة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تحت شعاز'التعاضد رافعة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني''

﻿ ﻿
أمس 15:36 GMT

عاجل..شخص يضرم النار في جسده بالبرنوصي بالبيضاء

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.