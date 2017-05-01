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مواطن‮…''‬وَان'' ومواطن‮...‬ ''تو''

بتاريــخ : 2 ماي 2017 / 17:21

شاهد الفيديو الذي أغضب أسماء لمنور‎

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بالفرنسية عندو الزين عندو لحمام دايرو فدارو ﻷسماء لمنور بطريقة مضحكة andou zine asmaa lmnawar en fra
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