 من وجدة..عمال يرفعون شعارات قوية ضد الحكومة في فاتح ماي ﻿

آخر الأخبار

عاجل..سقوط طائرة بالقرب من المغرب..وهذا هو عدد القتلى | حوادث و حقوق

عاجل..سقوط طائرة بالقرب من المغرب..وهذا هو عدد القتلى

مثير..أشلاء آدمية وجثة في مدينة تنغير ترعب المغاربة وهذه هي الحقيقة الكاملة بخصوصها | مجتمع

مثير..أشلاء آدمية وجثة في مدينة تنغير ترعب المغاربة وهذه هي الحقيقة الكاملة بخصوصها

عاجل وخطير.. سيناريو البوعزيزي يتكرر في تونس: سيدة تضرم النار في جسدها بعد تعرض زوجها للضرب من طرف رجال سلطة | دولي

عاجل وخطير.. سيناريو البوعزيزي يتكرر في تونس: سيدة تضرم النار في جسدها بعد تعرض زوجها للضرب من طرف

فضيحة..تلميذ قاصر اغتصب زميلته وافتض بكارتها في منطقة خلاء بالبيضاء | حوادث و حقوق

فضيحة..تلميذ قاصر اغتصب زميلته وافتض بكارتها في منطقة خلاء بالبيضاء

عاجل.. الولايات المتحدة الأمريكية تحذر مواطنيها من السفر إلى أوروبا..وهذا هو السبب | دولي

عاجل.. الولايات المتحدة الأمريكية تحذر مواطنيها من السفر إلى أوروبا..وهذا هو السبب

مرة أخرى وبالصورة..حاتم عمور يثير ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي | ثقافة و فنون

مرة أخرى وبالصورة..حاتم عمور يثير ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي

موقع شيلي:قرار الأمم المتحدة حول الصحراء يؤكد تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي ويطالب بانخراط حقيقي من قبل الجزائر | بوليتيك

موقع شيلي:قرار الأمم المتحدة حول الصحراء يؤكد تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي ويطالب بانخراط

صورة اليوم..شرطي يخلع حذاءه لتسهيل عملية السير والجولان وسط أمطار عاصفية بقلعة السراغنة | مجتمع

صورة اليوم..شرطي يخلع حذاءه لتسهيل عملية السير والجولان وسط أمطار عاصفية بقلعة السراغنة

في عيد العمال..نايضة بفرنسا وهاشنو واقع | دولي

في عيد العمال..نايضة بفرنسا وهاشنو واقع

مواطن‮…''‬وَان'' ومواطن‮...‬ ''تو''

بتاريــخ : 2 ماي 2017 / 00:56

من وجدة..عمال يرفعون شعارات قوية ضد الحكومة في فاتح ماي

إعلانات
من وجدة..عمال يرفعون شعارات قوية ضد الحكومة في فاتح ماي
whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :


كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


شاهد أيضا

فضيحتان في قلب مستشفى الهاروشي بالبيضاء..ممرضة ضربات مرتي بورقة وقالت ليها خرجي ماكيناش بلاصة وبنتي مريضة مبغاوش يعالجوها | خارج البلاطو

فضيحتان في قلب مستشفى الهاروشي بالبيضاء..ممرضة ضربات مرتي بورقة وقالت ليها خرجي ماكيناش بلاصة وبنتي مريضة مبغاوش يعالجوها

بعد استقالته من تعاضدية الفنانين..الحاج يونس يحتفل بعيد العمال بالدارالبيضاء | خارج البلاطو

بعد استقالته من تعاضدية الفنانين..الحاج يونس يحتفل بعيد العمال بالدارالبيضاء

عندما يبكي الرجال يوم فاتح ماي..تصريح جد مؤثر من مقاوم مغربي عطاه الملك وسام وهاشنو قال | خارج البلاطو

عندما يبكي الرجال يوم فاتح ماي..تصريح جد مؤثر من مقاوم مغربي عطاه الملك وسام وهاشنو قال

عيد الشغل هاذ السنة ماشي بحال السنوات الماضية وها علاش | خارج البلاطو

عيد الشغل هاذ السنة ماشي بحال السنوات الماضية وها علاش

الوردي و مُخاريق محتافلين يعيد الشغل في فاتح ماي فكازا | خارج البلاطو

الوردي و مُخاريق محتافلين يعيد الشغل في فاتح ماي فكازا

في عيد الشغل..أصحاب الكوتشيات يحتجون و يطالبون بحقوقهم..حنا مهمشين فكازا | خارج البلاطو

في عيد الشغل..أصحاب الكوتشيات يحتجون و يطالبون بحقوقهم..حنا مهمشين فكازا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل..سقوط طائرة بالقرب من المغرب..وهذا هو عدد القتلى | حوادث و حقوق
منذ 19 دقيقة

عاجل..سقوط طائرة بالقرب من المغرب..وهذا هو عدد القتلى

مثير..أشلاء آدمية وجثة في مدينة تنغير ترعب المغاربة وهذه هي الحقيقة الكاملة بخصوصها | مجتمع

مثير..أشلاء آدمية وجثة في مدينة تنغير ترعب المغاربة وهذه هي الحقيقة الكاملة بخصوصها

عاجل وخطير.. سيناريو البوعزيزي يتكرر في تونس: سيدة تضرم النار في جسدها بعد تعرض زوجها للضرب من طرف رجال سلطة | دولي

عاجل وخطير.. سيناريو البوعزيزي يتكرر في تونس: سيدة تضرم النار في جسدها بعد تعرض زوجها للضرب من طرف

فضيحة..تلميذ قاصر اغتصب زميلته وافتض بكارتها في منطقة خلاء بالبيضاء | حوادث و حقوق

فضيحة..تلميذ قاصر اغتصب زميلته وافتض بكارتها في منطقة خلاء بالبيضاء

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

من وجدة..عمال يرفعون شعارات قوية ضد الحكومة في فاتح ماي | خارج البلاطو
منذ 8 ثواني

من وجدة..عمال يرفعون شعارات قوية ضد الحكومة في فاتح ماي

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 02 ماي 2017 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 02 ماي 2017 | شوف تيفي

أحوال الطقس : 02 ماي 2017 | الطقس

أحوال الطقس : 02 ماي 2017

فضيحتان في قلب مستشفى الهاروشي بالبيضاء..ممرضة ضربات مرتي بورقة وقالت ليها خرجي ماكيناش بلاصة وبنتي مريضة مبغاوش يعالجوها | خارج البلاطو

فضيحتان في قلب مستشفى الهاروشي بالبيضاء..ممرضة ضربات مرتي بورقة وقالت ليها خرجي ماكيناش بلاصة وبنتي مريضة مبغاوش يعالجوها

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.