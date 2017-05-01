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مواطن‮…''‬وَان'' ومواطن‮...‬ ''تو''

بتاريــخ : 1 ماي 2017 / 19:54

احتفالا بعيد الشغل..المساعدين التقنيين بوزارة التعليم بمراكش:واش 1500 درهم نعيشو بها ولانشريو بها قنب و نتاحرو بها

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1500 لمساعدين التقنيين بوزارة التعليم بمراكش:واش درهم نعيشو بها ولانشريو بها قنب و نتاحرو بها
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