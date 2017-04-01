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مواطن‮…''‬وَان'' ومواطن‮...‬ ''تو''

بتاريــخ : 1 ماي 2017 / 02:29

مؤلم..صرخة الفتاة التي ذبحها مجرم خطير بجانب القصر الملكي قبل أن يحاول اغتصابها..ضيعني فقرايتي بغيت نخدم و نصرف على والديا باش ميبقاوش معذبين

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صرخة الفتاة التي ذبحها مجرم خطير بجانب القصر الملكي..ضيعني فقرايتي بغيت نخدم و نصرف على والديا
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