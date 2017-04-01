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مواطن‮…''‬وَان'' ومواطن‮...‬ ''تو''

بتاريــخ : 1 ماي 2017 / 02:07

شاب يحتاج للمساعدة و الأم تناشد أصحاب القلوب الرحيمة..ولدي خاصو القلب و الرية و الدواء غالي علينا

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شاب يحتاج للمساعدة و الأم تناشد أصحاب القلوب الرحيمة..ولدي خاصو القلب و الرية و الدواء غالي علينا
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