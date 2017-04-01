 نكتة اليوم..أستاذ بغا يفاجئ التلاميذ ديالو وهاشنو قال ليهم ﻿

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مواطن‮…''‬وَان'' ومواطن‮...‬ ''تو''

بتاريــخ : 30 أبريل 2017 / 09:55

نكتة اليوم..أستاذ بغا يفاجئ التلاميذ ديالو وهاشنو قال ليهم

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نكتة اليوم..أستاذ بغا يفاجئ التلاميذ ديالو وهاشنو قال ليهم
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