 أم تبكي بحرقة و توجه نداء مؤثرا للملك بسبب مرض ابنها النادر..ولدي خاصو 4 المليون ديال العلاج و هاذ الدواء كايعطيوه فالدولة غير للعسكر.. سيدنا عييناه بمشاكلنا ولكن بغيتو يعالج ليا ولدي ﻿

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مواطن‮…''‬وَان'' ومواطن‮...‬ ''تو''

بتاريــخ : 29 أبريل 2017 / 08:19

أم تبكي بحرقة و توجه نداء مؤثرا للملك بسبب مرض ابنها النادر..ولدي خاصو 4 المليون ديال العلاج و هاذ الدواء كايعطيوه فالدولة غير للعسكر.. سيدنا عييناه بمشاكلنا ولكن بغيتو يعالج ليا ولدي

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أم تبكي بحرقة و توجه نداء مؤثرا للملك بسبب مرض ابنها النادر..ولدي خاصو 4 المليون ديال العلاج
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