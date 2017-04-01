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مواطن‮…''‬وَان'' ومواطن‮...‬ ''تو''

بتاريــخ : 29 أبريل 2017 / 07:10

طرد مسافر من طائرة أمريكية لاستخدامه دورة المياه

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طرد مسافر من طائرة أمريكية لاستخدامه دورة المياه
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