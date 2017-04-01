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مواطن‮…''‬وَان'' ومواطن‮...‬ ''تو''

بتاريــخ : 28 أبريل 2017 / 21:58

من الأرشيف.. تسريب فيديو لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني تايداوي الناس وسط مقهى شعبية

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سعد الدين العثماني جالس فالقهوة مع ولاد الشعب بكل تواضع وشاد براد أتاي
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