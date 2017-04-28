 بالفيديو:شوفو ردة الفعل الغاضبة ديال الملك محمد السادس منين دار ليه مهاجر مغربي رسالة فالجيب ديال القميجة ديالو في ميامي ﻿

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مواطن‮…''‬وَان'' ومواطن‮...‬ ''تو''

بتاريــخ : 28 أبريل 2017 / 10:53

بالفيديو:شوفو ردة الفعل الغاضبة ديال الملك محمد السادس منين دار ليه مهاجر مغربي رسالة فالجيب ديال القميجة ديالو في ميامي

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الملك محمد السادس تْقَلق على واحد الرسالة دارت ليه فالجيب..شوفو ردة الفعل !!!
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