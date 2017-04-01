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مواطن‮…''‬وَان'' ومواطن‮...‬ ''تو''

بتاريــخ : 27 أبريل 2017 / 21:38

بالفيديو- حلا الترك برفقة والدتها للمرة الأولى بعد انتقالها لحضانتها

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حصريا حلا الترك في أول ظهور بعد عودتها لِوالدتها والفرحة على محياها
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