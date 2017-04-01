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مواطن‮…''‬وَان'' ومواطن‮...‬ ''تو''

بتاريــخ : 27 أبريل 2017 / 19:36

بطلة الفايسبوك "مي عائشة" تستعيد بالدموع لحظة محاولتها الانتحار..هاشنو وقع ليا منين هبطوني من فوق البوطو وها فين داوني

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مي عائشة تستعيد بالدموع لحظة محاولتها الانتحار..هاشنو وقع ليا منين هبطوني
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