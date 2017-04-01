 تصريح مؤلم من أب على قد الحال:ولدي وحلات ليه حديدة ديال البوطة فصبعو و منين ديناه لسبيطار ابن رشد فكازا قالو لينا ماعندناش باش نحايدوها ليه ﻿

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مواطن‮…''‬وَان'' ومواطن‮...‬ ''تو''

بتاريــخ : 27 أبريل 2017 / 18:37

تصريح مؤلم من أب على قد الحال:ولدي وحلات ليه حديدة ديال البوطة فصبعو و منين ديناه لسبيطار ابن رشد فكازا قالو لينا ماعندناش باش نحايدوها ليه

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ولدي وحلات ليه حديدة ديال البوطة فصبعو و منين ديناه لابن رشد فكازا قالو لينا ماعندناش باش نحايدوها
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أمس 17:59 GMT

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