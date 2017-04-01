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مواطن‮…''‬وَان'' ومواطن‮...‬ ''تو''

بتاريــخ : 26 أبريل 2017 / 17:25

فيديو.. بعد المشهد المؤثر في برنامج ''للا العروسة''.. والدة منعم تخرج بتصريح مفاجئ في حق ابنها وزوجته

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والدة منعم ولدي الله يرضي عليه فاجئني وزوجته نسرين نحن مستعدين نهديها عمرة سنفعل ذلك بدون تردد
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