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مواطن‮…''‬وَان'' ومواطن‮...‬ ''تو''

بتاريــخ : 26 أبريل 2017 / 14:22

''شوف تيفي'' في قلب منزل القارئ المغربي الذي فاز بالجائزة الأولى في مسابقة الكويت الدولية لحفظ القرآن وهذا ما قاله في أول تصريح له

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في منزل القارئ المغربي الذي فاز بالجائزة الأولى في مسابقة الكويت لحفظ القرآن
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