 نكتة اليوم..تلميذ معرفش يحل عملية حسابية وها شنو دار ليه الأستاذ ديالو ﻿

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أهذا كل ما نستحقه كمغاربة؟

بتاريــخ : 26 أبريل 2017 / 00:52

نكتة اليوم..تلميذ معرفش يحل عملية حسابية وها شنو دار ليه الأستاذ ديالو

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نكتة اليوم..تلميذ معرفش يحل عملية حسابية وها شنو دار ليه الأستاذ ديالو
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