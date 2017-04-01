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بتاريــخ : 25 أبريل 2017 / 15:38

كانت بعقلها و تسطات منين احتجزها الوالد ديالها فكوخ بسباب صحاباتو لبنات قبل مايدخل الحبس..قصة جد مؤثرة عنوانها ''مليكة''..للمساعدة

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كانت بعقلها و تسطات منين احتجزها الوالد ديالها فكوخ بسباب صحاباتو لبنات قبل مايدخل الحبس..
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