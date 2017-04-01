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أهذا كل ما نستحقه كمغاربة؟

بتاريــخ : 24 أبريل 2017 / 21:47

في بادرة جد رائعة سويسري يعطي مليون دولار من ماله الخاص لبناء قرية للأطفال المتخلى عنهم في المغرب‎

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سويسري يعطي مليون دولار من ماله الخاص لبناء قرية للأطفال المتخلى عنهم في المغرب بعيون ألمانية
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