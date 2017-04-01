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أهذا كل ما نستحقه كمغاربة؟

بتاريــخ : 23 أبريل 2017 / 08:00

عائلة شابة تعاني من إعاقة جسدية و ذهنية تناشد الملك و المسؤولين.. بنتنا عندها كريمة كثر من 5 سنين و مستافداتش منها

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سيدة من دوي الاحتياجات الخاصة بمكناس تناشد صاحب الجلالة محمد السادس لي حرمانها من لاكريمة
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