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بتاريــخ : 21 أبريل 2017 / 22:19

بالفيديو.. تساقطات رعدية ورياح قوية غد السبت بهذه المناطق

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تساقطات رعدية ورياح قوية اليوم وغد السبت بهذه المناطق 21/04/2017
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