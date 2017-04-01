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أهذا كل ما نستحقه كمغاربة؟

بتاريــخ : 21 أبريل 2017 / 14:31

بالفيديو | الفنانة الصاعدة ''منال بنشليخة'' تبدع في كليپ أغنيتها الجديدة ''كولشي بان'' و''Dj Van'' ممثل لأول مرة !

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Manal - Koulchi Ban (The Music Video)
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