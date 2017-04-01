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أهذا كل ما نستحقه كمغاربة؟

بتاريــخ : 19 أبريل 2017 / 19:54

بالفيديو..لحظة توقيف المُنقبة اللي حصلوها كتصور عيالات عْريانات فحمام حي مولاي رشيد فكازا باش تصيفطهم لسعودي..شوفو ردة فعل الجيران

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لحظة توقيف المُنقبة اللي حصلوها كتصور عيالات عْريانات فحمام حي مولاي رشيد فكازا باش تصيفطهم لسعودي..
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