 أول تصريح بالدموع للفنانة فاطمة تيحيحيت بعد اتهامها بممارسة الجنس في فيديو فاضح ﻿

آخر الأخبار

الملك محمد السادس يمنح موافقته السامية على تعيينات جديدة | بوليتيك

الملك محمد السادس يمنح موافقته السامية على تعيينات جديدة

اسماعيل العلوي يختلق معطيات مغلوطة ليفند معطيات دقيقة لوزارة الفلاحة | بوليتيك

اسماعيل العلوي يختلق معطيات مغلوطة ليفند معطيات دقيقة لوزارة الفلاحة

خطير.. البوليساريو تعلن إستعدادها التدخل عسكريا و إعلان الحرب في الصحراء | بوليتيك

خطير.. البوليساريو تعلن إستعدادها التدخل عسكريا و إعلان الحرب في الصحراء

العثماني يتعهد بتحقيق نسبة نمو تصل 5.5 سنويا | بوليتيك

العثماني يتعهد بتحقيق نسبة نمو تصل 5.5 سنويا

بالصورة.. أمريكيون معجبون بالملك محمد السادس بميامي | بوليتيك

بالصورة.. أمريكيون معجبون بالملك محمد السادس بميامي

تمديد أجل اجتياز التكوين المستمر لفائدة السائقين المهنيين إلى غاية 31 دجنبر المقبل | بوليتيك

تمديد أجل اجتياز التكوين المستمر لفائدة السائقين المهنيين إلى غاية 31 دجنبر المقبل

الديستي يسقط تجار أقراص مهلوسة بالبيضاء | حوادث و حقوق

الديستي يسقط تجار أقراص مهلوسة بالبيضاء

بالصورة..هكذا تفاعلت الأميرة للا سلمى مع طفل في ميامي | بوليتيك

بالصورة..هكذا تفاعلت الأميرة للا سلمى مع طفل في ميامي

شلل في القطاع الصحي بالحسيمة.. ونقابة موخاريق بالمدينة تتهم الوردي بـ ترويج مغالطات | بوليتيك

شلل في القطاع الصحي بالحسيمة.. ونقابة موخاريق بالمدينة تتهم الوردي بـ ''ترويج مغالطات''

أهذا كل ما نستحقه كمغاربة؟

بتاريــخ : 19 أبريل 2017 / 18:38

أول تصريح بالدموع للفنانة فاطمة تيحيحيت بعد اتهامها بممارسة الجنس في فيديو فاضح

إعلانات
أول تصريح بالدموع للفنانة فاطمة تيحيحيت بعد اتهامها بممارسة الجنس في فيديو فاضح
whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :


كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


شاهد أيضا

بلفقيه: لشكر ماقالش لينا الحقيقة بخصوص التفاوض ديالو على الحقائب الوزارية | تسجيلات صوتية

بلفقيه: لشكر ماقالش لينا الحقيقة بخصوص التفاوض ديالو على الحقائب الوزارية

هذا ما دار بين بنكيران و سعد لمجرد في اتصال هاتفي من المغرب إلى باريس | تسجيلات صوتية

هذا ما دار بين بنكيران و سعد لمجرد في اتصال هاتفي من المغرب إلى باريس

أسرار تقديم بنكيران استقالته من البرلمان | تسجيلات صوتية

أسرار تقديم بنكيران استقالته من البرلمان

عائلة مرداس: نحن مستعدون لحضانة أبناء عبداللطيف و عائلة وفاء ليست لها الأهلية لهذه المهمة | تسجيلات صوتية

عائلة مرداس: ''نحن مستعدون لحضانة أبناء عبداللطيف و عائلة وفاء ليست لها الأهلية لهذه المهمة ''

الشيخ الفيزازي لـ شوف تيفي: زوجة مرداس خاصها تلبس البرتقالي ديال الإعدام | تسجيلات صوتية

الشيخ الفيزازي لـ ''شوف تيفي'': زوجة مرداس خاصها تلبس البرتقالي ديال الإعدام

بنكيران يرد على دنيا باطما بعدما قررت رفع دعوى قضائية ضده | تسجيلات صوتية

''بنكيران'' يرد على دنيا باطما بعدما قررت رفع دعوى قضائية ضده

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

الملك محمد السادس يمنح موافقته السامية على تعيينات جديدة | بوليتيك
منذ 14 دقيقة

الملك محمد السادس يمنح موافقته السامية على تعيينات جديدة

اسماعيل العلوي يختلق معطيات مغلوطة ليفند معطيات دقيقة لوزارة الفلاحة | بوليتيك

اسماعيل العلوي يختلق معطيات مغلوطة ليفند معطيات دقيقة لوزارة الفلاحة

خطير.. البوليساريو تعلن إستعدادها التدخل عسكريا و إعلان الحرب في الصحراء | بوليتيك

خطير.. البوليساريو تعلن إستعدادها التدخل عسكريا و إعلان الحرب في الصحراء

العثماني يتعهد بتحقيق نسبة نمو تصل 5.5 سنويا | بوليتيك

العثماني يتعهد بتحقيق نسبة نمو تصل 5.5 سنويا

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..لحظة توقيف المُنقبة اللي حصلوها كتصور عيالات عْريانات فحمام حي مولاي رشيد فكازا باش تصيفطهم لسعودي..شوفو ردة فعل الجيران | بــووز
منذ 9 دقائق

بالفيديو..لحظة توقيف المُنقبة اللي حصلوها كتصور عيالات عْريانات فحمام حي مولاي رشيد فكازا باش تصيفطهم لسعودي..شوفو ردة فعل الجيران

سيناريو بوركون كاد أن يتكرر بدرب سلطان لولا الألطاف الإلهية..و الساكنة تبيت في العراء..شوفو أشنو واقع فكازا | بــووز

سيناريو بوركون كاد أن يتكرر بدرب سلطان لولا الألطاف الإلهية..و الساكنة تبيت في العراء..شوفو أشنو واقع فكازا

فيديو صادم..عندما يبكي الرجال ..شاب يناشد الملك بعدما خسراتسيارة الاسعاف بوالدته بين قلعة السراغنة و مراكش‎ | بــووز

فيديو صادم..عندما يبكي الرجال ..شاب يناشد الملك بعدما ''خسرات''سيارة الاسعاف بوالدته بين قلعة السراغنة و مراكش‎

بالفيديو.. شوفو أكبر عجل فمعرض الفلاحة بمكناس من دكالة | بــووز

بالفيديو.. شوفو أكبر ''عجل'' فمعرض الفلاحة بمكناس من دكالة

﻿ ﻿
اليوم 18:40 GMT

عاجل:هذه حقيقة ظهور الفنانة المغربية تيحيحيت في فيديو تمارس الجنس مع رجل بدون ملابس

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.