 رجل مغربي يبكي بدرب ليهود بالبيضاء.. 50عام و أنا ساكن ودابا جْرا عليا مول الدار..عاونوني باش منتشردش أنا ووليداتي (فيديو) ﻿

آخر الأخبار

مثير ولا يصدق.. صاحب بوطو مخلصاتوش شركة للاتصالات وهو يقطع الريزو على منطقة كاملة ضواحي الخميسات | حوادث و حقوق

مثير ولا يصدق.. صاحب بوطو مخلصاتوش شركة للاتصالات وهو يقطع الريزو على منطقة كاملة ضواحي الخميسات

الملك محمد السادس يُعزي خادم الحرمين الشريفين على إثر حادث سقوط مروحية سعودية في محافظة مأرب اليمنية | بوليتيك

الملك محمد السادس يُعزي خادم الحرمين الشريفين على إثر حادث سقوط مروحية سعودية في محافظة مأرب

سقوط زعيم عصابة مطلوب وطنيا للإتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة بإنزكان | حوادث و حقوق

سقوط زعيم عصابة مطلوب وطنيا للإتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة بإنزكان

مثير.. اعتقال 3 شبان وفتاتين قاصرتين بمحطة عين السبع بالبيضاء..والقضية فيها الاحتجاز والتغرير | حوادث و حقوق

مثير.. اعتقال 3 شبان وفتاتين قاصرتين بمحطة عين السبع بالبيضاء..والقضية فيها الاحتجاز والتغرير

الأمن يوقف أزيد من 2400 شخصا خلال حملة أمنية مهمة بالبيضاء و يحجز كميات كبيرة من المخدرات | حوادث و حقوق

الأمن يوقف أزيد من 2400 شخصا خلال حملة أمنية مهمة بالبيضاء و يحجز كميات كبيرة من المخدرات

خطير و بالصورة .. زوج حرق مراتو بليصانص قدام أولادو وهي ناعسة بإفران | حوادث و حقوق

خطير و بالصورة .. زوج حرق مراتو بليصانص قدام أولادو وهي ناعسة بإفران

بالصــــــورة:عندو الزين تتصدر قائمة الأغاني العربية و الفنانة أصالة نصري تُفاجئ أسماء لمنور بهذه الطريقة | ثقافة و فنون

بالصــــــورة:عندو الزين تتصدر قائمة الأغاني العربية و الفنانة أصالة نصري تُفاجئ أسماء لمنور

نقابة البقالي تدخل على خط إعدام صحفي يمني | بوليتيك

نقابة البقالي تدخل على خط إعدام صحفي يمني

خطير وبالصور.. عساس جْراو عليه من الخدمة طلع لبوطو ديال الضُو و بغا ينتاحر نواحي الجديدة | حوادث و حقوق

خطير وبالصور.. عساس جْراو عليه من الخدمة طلع لبوطو ديال الضُو و بغا ينتاحر نواحي الجديدة

أهذا كل ما نستحقه كمغاربة؟

بتاريــخ : 19 أبريل 2017 / 16:29

رجل مغربي يبكي بدرب ليهود بالبيضاء.. 50عام و أنا ساكن ودابا جْرا عليا مول الدار..عاونوني باش منتشردش أنا ووليداتي (فيديو)

إعلانات
رجل مغربي يبكي بدرب ليهود بالبيضاء.. 50عام و أنا ساكن ودابا جْرا عليا مول الدار..عاونوني باش منتشردش
whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :


كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


شاهد أيضا

بالفيديو..حارس سيارات فكازا بغاو يْحايدوه من بلاصتو بسباب الصابو..شوفو أشنو وقع | حالة خاصة

بالفيديو..حارس سيارات فكازا بغاو يْحايدوه من بلاصتو بسباب ''الصابو''..شوفو أشنو وقع

صـــادم..سمح فيا الراجل وماعنديش باش نْوَكل وليداتي وكريت هاذ الكراج فكازا..للمساعدة | حالة خاصة

صـــادم..سمح فيا الراجل وماعنديش باش نْوَكل وليداتي وكريت هاذ الكراج فكازا..للمساعدة

للمساعدة: 60عام و أنا كارية دعاني مول الدار باش نخرج ومعنديش فين نمشي | حالة خاصة

للمساعدة: 60عام و أنا كارية دعاني مول الدار باش نخرج ومعنديش فين نمشي

فضيحة في مستشفى الفارابي بوجدة..خطأ طبي حول حياة طفلة لمأساة حقيقية بعد إصابتها بمرض نادر | حالة خاصة

فضيحة في مستشفى الفارابي بوجدة..خطأ طبي حول حياة طفلة لمأساة حقيقية بعد إصابتها بمرض نادر

بعد بوليسي بني ملال..طبيب معروف بفاس سْمح فالواليدة ديالو ولاحها فالسطح..شوفو كيفاش كتعيش..جد مؤثر | حالة خاصة

بعد بوليسي بني ملال..طبيب معروف بفاس سْمح فالواليدة ديالو ولاحها فالسطح..شوفو كيفاش كتعيش..جد مؤثر

فـ2017..شوفو الناس فين ساكنين فالمدينة القديمة..درنا 4 ديال الشكايات للسلطات ما دارو معانا حتا حل بغاونا حتا نموتو بحال فاجعة بوركون و لا سباتة | حالة خاصة

فـ2017..شوفو الناس فين ساكنين فالمدينة القديمة..درنا 4 ديال الشكايات للسلطات ما دارو معانا حتا حل بغاونا حتا نموتو بحال فاجعة بوركون و لا سباتة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مثير ولا يصدق.. صاحب بوطو مخلصاتوش شركة للاتصالات وهو يقطع الريزو على منطقة كاملة ضواحي الخميسات | حوادث و حقوق
منذ 8 دقائق

مثير ولا يصدق.. صاحب بوطو مخلصاتوش شركة للاتصالات وهو يقطع الريزو على منطقة كاملة ضواحي الخميسات

الملك محمد السادس يُعزي خادم الحرمين الشريفين على إثر حادث سقوط مروحية سعودية في محافظة مأرب اليمنية | بوليتيك

الملك محمد السادس يُعزي خادم الحرمين الشريفين على إثر حادث سقوط مروحية سعودية في محافظة مأرب

سقوط زعيم عصابة مطلوب وطنيا للإتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة بإنزكان | حوادث و حقوق

سقوط زعيم عصابة مطلوب وطنيا للإتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة بإنزكان

مثير.. اعتقال 3 شبان وفتاتين قاصرتين بمحطة عين السبع بالبيضاء..والقضية فيها الاحتجاز والتغرير | حوادث و حقوق

مثير.. اعتقال 3 شبان وفتاتين قاصرتين بمحطة عين السبع بالبيضاء..والقضية فيها الاحتجاز والتغرير

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

من الرباط..هذه أهمية الدبلوماسية البرلمانية في تدعيم وتوطيد العلاقات المغربية ـ الأوروبية | بــووز
منذ 13 دقيقة

من الرباط..هذه أهمية الدبلوماسية البرلمانية في تدعيم وتوطيد العلاقات المغربية ـ الأوروبية

بالفيديو..عمدة الرباط الصديقي يستعد لإطلاق مفاجأة لساكنة الرباط و نواحيها | بــووز

بالفيديو..عمدة الرباط الصديقي يستعد لإطلاق مفاجأة لساكنة الرباط و نواحيها

بالدموع: أم مكلومة..بسبب خطأ طبي ..البنج قتل ليا ولدي مشيت غِير نْختنو | بــووز

بالدموع: أم مكلومة..بسبب خطأ طبي ..البنج قتل ليا ولدي مشيت غِير نْختنو

رجل مغربي يبكي بدرب ليهود بالبيضاء.. 50عام و أنا ساكن ودابا جْرا عليا مول الدار..عاونوني باش منتشردش أنا ووليداتي (فيديو) | حالة خاصة

رجل مغربي يبكي بدرب ليهود بالبيضاء.. 50عام و أنا ساكن ودابا جْرا عليا مول الدار..عاونوني باش منتشردش أنا ووليداتي (فيديو)

﻿ ﻿
أمس 22:34 GMT

عاجل و بالصور.. ولد لفشوش دار اكسيدة بالفيراري و هو في حالة غير طبيعية و هاز ''الشومبانيا''

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.