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براغماتية ملك وقمة بحر ميت

بتاريــخ : 19 أبريل 2017 / 02:40

الملك عبدالله الثاني يشارك بتمرين عسكري بالذخيرة الحية

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الملك عبدالله الثاني يشارك بتمرين عسكري بالذخيرة الحية
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