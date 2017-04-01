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براغماتية ملك وقمة بحر ميت

بتاريــخ : 18 أبريل 2017 / 17:58

ألفا كوندي : عودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي ستعزز بشكل أكبر التعاون بين البلدان الافريقية والفلاحة تشكل مستقبل إفريقيا

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ألفا كوندي يثمن التقدم الكبير الذي حققه المغرب في المجال الفلاحي منذ إقرار مخطط المغرب الأخضر
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