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براغماتية ملك وقمة بحر ميت

بتاريــخ : 18 أبريل 2017 / 17:14

بالفيديو.. هكذا هاجمت شابة ''مارين لوبين'' أثناء إلقاءها خطابا ضمن الحملة الانتخابية

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Une manifestante des Femen évacuée de la tribune de Marine Le Pen
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