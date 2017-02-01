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رسالة إلى زعمائنا الحزبيين

بتاريــخ : 17 فبراير 2017 / 07:25

سبعون قتيلا في تفجير انتحاري بمزار صوفي جنوب باكستان

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سبعون قتيلا في تفجير انتحاري بمزار صوفي جنوب باكستان
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