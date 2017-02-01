 جوج مغاربة مالقاوش فين اسكنو فمانشستر .. دقو على الناس باش يضايفوهم.. شوف اشنو وقع ليهم ﻿

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رسالة إلى زعمائنا الحزبيين

بتاريــخ : 16 فبراير 2017 / 11:37

جوج مغاربة مالقاوش فين اسكنو فمانشستر .. دقو على الناس باش يضايفوهم.. شوف اشنو وقع ليهم

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جوج مغاربة تحنسرو فالسكن فمانشستر.. دقو على الناس باش يضايفوهم.. شوف اشنو وقع ليهم
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