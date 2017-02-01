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رسالة إلى زعمائنا الحزبيين

بتاريــخ : 16 فبراير 2017 / 10:37

صادم ومن داخل المستشفى..مدير مدرسة الأزهر التي كانت تدرس فيها التلميذة هبة..عائلة هبة هجمو علينا فالمدرسة وضربوني أمام التلاميذ و هددوني بالقتل

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مدرسة الأزهر التي كانت تدرس فيها التلميذة هبة..عائلة هبة هجمو علينا فالمدرسة
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