 شاب روسي يدفن نفسه حيا في نقل مباشر لتصوير حياة القبر ﻿

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رسالة إلى زعمائنا الحزبيين

بتاريــخ : 16 فبراير 2017 / 05:18

شاب روسي يدفن نفسه حيا في نقل مباشر لتصوير حياة القبر

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16 февраля буду погребён заживо. Подготовка к прямой трансляции из гроба.
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